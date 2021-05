HTC Vive Pro 2 et Vive Focus 3 annoncés, caractéristiques, prix, dates, précommandes…

Alors que les rumeurs s’accumulent autour du prochain PlayStation VR, un autre acteur majeur de la réalité virtuelle vient de faire parler de lui. Il y a peu s’est tenue la HTC Vivecon 2021, événement organisé par la marque pour présenter ses futures nouveautés. Les prochains casques VR en faisaient partie, voici tout ce qu’il faut retenir sur le HTC Vive Pro 2 ainsi que le HTC Vive Focus 3 avec leurs dates de sortie et leurs caractéristiques.

Le Vive Pro 2 tape dans le premium

Présentation et caractéristiques

Avec son Vive Pro 2, HTC veut remonter grandement en gamme après la sortie de l’Index. Ou plutôt devrait-on dire, le très haut de gamme. Esthétiquement, il reprend les grandes lignes des courbes du premier HTC Vive, avec une petite nuance de bleu foncé. Dans sa structure – et sans doute son confort – cela ne viendra pas bouleverser les bonnes bases de son prédécesseur.

C’est cependant ce qu’il a dans le ventre qui va venir montrer l’évolution : Le HTC Vive Pro 2 proposera de la 5K, plus précisément, 2448×2448 pixels par œil, ce qui le positionne comme le casque avec la meilleure définition. Cela s’accompagne d’écrans LCD RGB avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, d’un FOV de 120 degrés et la promesse d’une acuité visuelle renforcée et d’un effet de grille estompé.

Le fabricant a travaillé en collaboration avec AMD et Nvidia pour implanter comme il faut le Display Stream Compression via un DisplayPort, ce qui permettra d’avoir une compression sans perte du flux vidéo. Il sera compatible avec le son spatiale avec tout équipement Hi-Res Audio et garde les compatibilités qu’on lui connaît, comme l’écosystème SteamVR et les autres accessoires HTC.

Date prix et où précommander le HTC Vive Pro 2

Bref, vous l’avez compris, le HTC Vive Pro 2 se définit très clairement comme un casque haut de gamme. Le prix est logiquement premium également : comptez 799€ pour mettre la main dessus (avec une remise sur la précommande, le passant à « seulement » 739€). Il sera disponible le 4 juin 2021 et les précommandes ouvrent dès aujourd’hui, la Fnac ayant déjà ouvert ses réservations.

Le Vive Focus 3, pour les entreprises

En parallèle, le fabricant taïwanais a aussi présenté son HTC Vive Focus 3, sur lequel nous n’allons pas nous attarder puisqu’il s’agit d’un casque de réalité virtuelle destiné aux entreprises. Lui aussi propose les mêmes écrans avec une résolution 5K et un FOV à 120 degrés, exception faite du taux de rafraichissement fixé à 90 Hz. Il sera vendu le 24 juin prochain au prix de 1180€ HT, accompagné d’une suite de logiciels.