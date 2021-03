PS VR 2 : Sony dévoile les nouvelles manettes pour son prochain casque VR sur PS5

Le prochain casque de réalité virtuelle de Sony, que l’on appellera le PS VR 2, n’a toujours pas été dévoilé en images, mais le constructeur a déjà communiqué officiellement dessus, en donnant quelques détails pour cette nouvelle génération. Sony réitère mais dévoile cette fois-ci quelques images de ses prochaines manettes, que l’on découvre pour la toute première fois.

Des manettes VR qui s’inspirent de la technologie de la DualSense

Bye bye les PS Move, et place à ces nouvelles manettes, qui n’ont pas encore de noms officiels. Sony nous présente donc la nouvelle génération de manettes pour son casque VR, qui apportera donc un tout nouveau design légèrement inspiré de ce qui se fait du côté de l’Oculus Quest.

On se retrouve avec des manettes aux allures d’orbes, selon les propres mots du constructeur, qui permettront plus de liberté dans les gestes de la main, ce qui amènerait à mieux détecter les mouvements de doigts et ce même sans appuyer sur un bouton. L’anneau qui entoure le bas de la manette permettra au casque VR de mieux suivre les mouvements de cette dernière.

On nous l’avait annoncé, ces manettes reprendront de nombreuses technologies que l’on retrouve dans la DualSense, notamment avec des gâchettes adaptatives qui ajouteront de la tension et de la résistance dans les touches L2 et R2 pour des actions spécifiques, comme bander un arc. Le retour haptique sera aussi présent afin de tout ressentir via de meilleures vibrations.

Il faut noter que ces manettes vont diviser les légendaires touches PlayStation, avec les touche Carré et Triangle sur la manette de gauche, et les touches Croix et Rond sur celles de droite.

Toujours pas de date de sortie ou d’informations sur le PS VR 2 en lui-même, mais cela ne devrait plus trop tarder.