Palworld : La version PlayStation du jeu est teasée par le studio, une annonce à prévoir prochainement ?

Le cœur dans les bleus

Puisque Pocketpair n’a jamais dit à davantage de portages pour son jeu, beaucoup attendent la sortie d’une version PS5 ou d’une version PlayStation tout court (le titre pourrait aussi sortir sur PS4 puisqu’il est sorti sur Xbox One). Cet espoir a été ravivé ces derniers jours grâce à un tweet du community manager du studio, dans lequel il tease fortement ce portage.

On peut le voir lister des emojis coeurs avec des couleurs faisant références à Steam, au PC, et à la Xbox, les plateformes sur lesquelles Palworld est aujourd’hui disponible. Il rajoute ensuite un cœur bleu pour faire une référence volontairement évidente à PlayStation.

🖤💚🤍Palworld🤍💚🖤 I want to add more hearts, but not sure what colour would fit…hmm…how about…. 🖤💚🤍💙Palworld💙🤍💚🖤 Looks good I think! 👀 — Bucky | Palworld (@Bucky_cm) June 22, 2024

C’est encore assez léger et il ne faut pas y voir une confirmation, mais personne ne doute que Pocketpair planche activement sur une version PlayStation afin de faire gonfler encore un peu plus les chiffres de son jeu. Au-delà de ce portage, le studio doit encore finaliser Palworld pour qu’il puisse sortir d’accès anticipé, et cela passera notamment par la sortie d’une nouvelle mise à jour majeure le 27 juin prochain.

Palworld est actuellement disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series, ainsi que sur le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.