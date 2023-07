La version physique de Hitman: World of Assassination est en précommande sur PS5 seulement

L’Agent 47 dans votre salon

L’histoire du reboot de Hitman a tout d’une belle success story, malgré quelques déboires sur son chemin. Lancé en 2017 sous la forme d’une série épisodique, Hitman a connu son petit succès, avant de proposer une suite plus ambitieuse et tout aussi réussie. Malgré la séparation avec Square Enix, IO Interactive a continué sur sa lancée en sortant un Hitman 3 au meilleur de sa forme. Depuis, pour remercier sa communauté (tout en renforçant sa stratégie marketing), le studio a permis de récupérer d’anciens contenus sur les épisodes plus récents.

Puis, pour une meilleure compréhension, IO Interactive a finalement opté pour le nom de Hitman: World of Assassination, qui n’est autre que le troisième épisode qui a été renommé, tout en récupérant l’intégralité des missions des deux premiers jeux. Un seul opus donc pour l’ensemble des contenus. Mais histoire de définitivement boucler le chapitre Hitman, une édition physique a été annoncée. Uniquement prévue sur PlayStation 5, celle-ci sortira le 25 août 2023. Elle sera vendue au prix de 49.99€ et va donc regrouper les trois jeux dans leur dernière version mais également un petit bonus physique, à savoir trois cartes artistiques imprimées. Les précommandes viennent d’ouvrir, notamment sur Amazon et la Fnac.

On imagine qu’avec cette boîte, on laissera enfin l’Agent 47 se reposer un peu. On rappellera d’ailleurs que la licence va être mise de côté pendant un moment, le temps pour le studio de se focaliser sur d’autres projets. Ils sont actuellement sur un jeu 007 mais aussi un RPG Online dans un univers de fantasy. Récemment, ils ont aussi ouvert un nouveau studio au Royaume-Uni.