Hitman III change de nom pour regrouper la trilogie et devient Hitman: World of Assassination

Par le passé, IO Interactive a déjà montré son envie de simplifier l’expérience autour de sa trilogie Hitman en vendant par exemple les trois jeux en un seul bundle ou en transférant les cartes des deux premiers épisodes vers le troisième. Le studio veut visiblement faire encore mieux, et cela passera par un changement de nom pour Hitman III, qui perd son matricule pour être renommé en Hitman: World of Assassination, qui servira de base pour jouer à l’entièreté des trois derniers jeux.

Hitman I et II offerts pour tous les possesseurs du troisième

Dès le 26 janvier, Hitman III va donc se transformer en Hitman: World of Assassination pour simplifier les choses et l’accès à la trilogie. Ce changement aura donc pour but de rendre les choses moins confuses lors de l’achat des épisodes de la licence.

En devenant Hitman: World of Assassination, le dernier opus en date va incorporer Hitman premier du nom et Hitman II à son expérience. Ce qui veut dire que si vous possédez uniquement Hitman III, dès le 26 janvier, vous recevrez une mise à jour gratuite qui vous permettra d’obtenir également Hitman et Hitman II.

Il ne sera plus possible d’acheter les épisodes séparément par la suite, Hitman: World of Assassination devenant ainsi le seul jeu à être proposé à la vente, si l’on écarte un pack Deluxe qui comprendra aussi les DLC. Si vous ne possédez pas encore ces DLC, IO Interactive prévient qu’il sera désormais plus simple de les acheter, afin de ne pas être obligé de passer par l’upgrade Deluxe s’il ne vous manque que quelques éléments (vous économiserez donc quelques euros).

IO Interactive espère ainsi rendre l’expérience plus agréable, aussi bien pour les nouveaux arrivants que pour les anciens.