Hitman : La licence est mise de côté chez IO Interactive pour se concentrer sur d’autres jeux

Avec sa trilogie Hitman, IO Interactive s’est imposé comme l’un des studios les plus renommés, au point de décrocher un contrat pour s’occuper d’un futur jeu 007. Avec ce nouvel objectif en tête, en plus d’une licence inédite basée sur un univers de fantasy, le studio est désormais bien occupé et c’est sans véritable surprise que Christian Elverdam, l’un des dirigeants de IO Interactive, confirme à Eurogamer que la série Hitman est désormais mise en pause.

L’Agent 47 doit se reposer pour faire briller 007

Le fameux « World of Assassination » qu’est devenue la trilogie Hitman ne va pas vraiment s’arrêter puisque IO Interactive prévoit d’ajouter encore quelques petites mises à jour, mais pour ce qui est du développement d’un nouveau, le studio est clair. Elverdam le dit sans détour, et justifie cela par l’envie du studio d’explorer de nouveaux horizons :

« En ce moment, en ce qui concerne un nouveau jeu Hitman majeur : c’est un peu en pause. Car nous nous attardons sur un autre agent qui prend également beaucoup de notre temps. Mais évidemment, nous reviendrons un jour aux côtés du bien-aimé agent 47. Il est toujours au cœur de cette entreprise. »

Vous l’aurez compris, cet autre agent n’est autre que 007, la nouvelle priorité du studio. On a désormais l’assurance que la licence Hitman est désormais en hiatus d’une durée indéfinie et il ne faut a priori pas s’attendre à voir débarquer un nouvel épisode dans les prochaines années. Ce qui laissera sans doute le temps au studio de repenser la série pour la faire renaître à nouveau dans quelques temps.