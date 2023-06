Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, un nouveau jeu par Capcom

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess joue la montre avant ce soir

Il faut avouer que cette bande-annonce avait de quoi intriguer quand on a vu le logo Capcom sans reconnaître pour autant l’un de leurs jeux. Et c’est bien normal puisque Kunitsu-Gami: Path of the Goddess est bien un univers inédit. Malheureusement, l’éditeur évite de trop en dire sur ce jeu qui arrivera directement dans le Game Pass, ce qui s’explique facilement quand on se souvient qu’il y aura un Capcom Showcase ce soir à minuit, heure française.

La description officielle nous apprend tout de même que ce jeu d’action mettra en scène la guerre entre le monde des humains et celui des esprits, le tout dans un contexte Japonais féodal fantastique. On semble incarner un protecteur d’une prêtresse dans sa mission de purification. On se contentera de dire que pour l’instant, il fait envie entre son style visuel intriguant, le jeu utilisant d’ailleurs le RE Engine et ne devrait être disponible que sur la nouvelle génération de consoles.

Et côté gameplay, les choses pourraient déjà être plus complexes qu’à première vue puisque la présentation du jeu sur le site officiel Xbox dit que son gameplay mêle action et stratégie, ce qui fait que le jeu pourrait être moins bourrin que prévu et ne pas entrer dans la case du beat them all. Pour l’instant, le projet se réclame plutôt d’Okami et de l’obscur mais sympathique Shinsekai: Into the Depths.

On espère que Kunitsu-Gami: Path of the Goddess donnera un peu plus de précisions sur la sortie puisque pour l’instant, il n’y a aucune période annoncée et que l’unique plateforme confirmée est la Xbox Series.