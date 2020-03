Shinsekai: Into the Depths

Shinsekai: Into the Depths est un jeu de plateforme et d'exploration sous-marine développé par Capcom. On nous explique que la glace a progressivement recouvert la surface de la terre, ce qui a obligé les humains à se réfugier dans l'océan. Vous incarnerez un aquanaute qui entamera un voyage dans les profondeurs et fera la rencontre de mystérieuses créatures.