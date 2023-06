Capcom tiendra son Capcom Showcase 2023 la semaine prochaine

Quand aura lieu le Capcom Showcase 2023 ?

Capcom indique que son Capcom Showcase 2023 fêtera le quarantième anniversaire de la marque, avec on l’espère beaucoup de surprises au programme. Si l’éditeur précise qu’une partie du line-up sera annoncée un peu plus tard, on sait déjà que la présentation devrait durer 36 minutes. C’est précis.

Ce Capcom Showcase 2023 aura lieu dans la nuit de lundi à mardi prochain, soit le mardi 13 juin à minuit (ou le 12 juin à 23h59 si vous voulez être sûrs de ne pas vous tromper). Il sera à suivre sur YouTube ou Twitch.

Que peut-on attendre du Capcom Showcase 2023 ?

Avec 36 minutes au compteur et un flou autour de son line-up à venir, on peut espérer de grandes choses pour cette présentation. Naturellement, on devrait revoir quelques titres connus à l’image de Ghost Trick ou même Exoprimal.

On s’attend aussi à ce que l’on nous parle de DLC, avec peut-être la présentation de Rashid qui doit arriver dans Street Fighter 6 cet été, ou bien d’un DLC lié à Resident Evil 4 Remake, qui pourrait aussi parler de sa version VR.

Les plus audacieux vont parier sur un retour de Pragmata, un jeu qui est désormais porté disparu depuis quelques années et qui aurait le champ libre pour réapparaitre maintenant. N’oublions pas qu’on n’est jamais à l’abri d’un nouvel épisode de Resident Evil ou de Monster Hunter, surtout depuis que Monster Hunter Rise: Sunbreak a annoncé son dernier Digital Event.

Mais ce serait oublier la règle de base de conférences : ne pas trop en attendre. Surtout dans le cadre des événements Capcom, qui sont souvent sympathiques mais rarement surprenants. Rendez-vous la semaine prochaine pour vérifier tout cela.