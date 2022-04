KLONOA Phantasy Reverie Series sortira bien sur toutes les plateformes le 8 juillet

Après de multiples indices liés à des dépôts de marque, KLONOA Phantasy Reverie Series a été confirmé par Bandai Namco lors du dernier Nintendo Direct il y a de cela quelques semaines. Le titre avait alors présenté sa date de sortie sur Switch pour le 8 juillet, avec un trailer qui laissait entendre que les autres versions PC et consoles, qui étaient bien au programme, arriveraient à une date ultérieure. Changement de stratégie pour l’éditeur.

Finalement, c’est la même date pour tout le monde

WAHOO ! ✨

Redécouvrez cet artwork original de Yoshihiko Arawi, Character Designer de #KLONOA ! La collection remastered de KLONOA PHANTASY REVERIE SERIES arrivera sur PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch le 8 juillet. ➡ https://t.co/I0nFzdrqiQ pic.twitter.com/gjrZu43aIZ — BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) April 21, 2022

Sur Twitter, Bandai Namco a partagé un nouvel artwork de Yoshihiko Awari, le character designer de Klonoa, tout en précisant que KLONOA Phantasy Reverie Series allait s’offrir une sortie mondiale et simultanée sur toutes les plateformes.

Ainsi, KLONOA Phantasy Reverie Series est aussi attendu pour le 8 juillet sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, en plus de la version Switch déjà confirmée.

On ignore pourquoi cette date est finalement la même, tant on pensait que Nintendo s’était offert une sorte d’exclusivité temporaire, mais c’est finalement une bonne nouvelle pour les fans de la saga, qui pourront profiter de cette compilation en même temps que les autres, et ce peu importe la plateforme choisie.