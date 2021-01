King of Seas jettera l’ancre le 18 février prochain

Vous voulez devenir le roi des pirates sans forcément devoir manger un fruit bizarre ? King of Seas pourrait bien être l’action RPG qu’il vous faut.

Un embarquement pour bientôt

King of Seas est un action-rpg où les batailles navales seront légion. A bord d’un navire, vous allez évoluer dans des environnements générés de manière procédurale. A travers plusieurs quêtes scénarisées, vous tenterez de regagner ce qui vous a été pris. Le titre proposera également d’autres mécaniques de jeu en plus des combats dynamiques avec des chasses aux trésors, du commerce ou encore de la pêche.

En plus de pouvoir customiser son navire, il faudra prendre en compte les effets météos et les changements de ce monde dynamique qui s’opéreront à chaque fois que vous obtiendrez une nouvelle colonie.

King of Seas sortira le 18 février prochain sur PC, PS4, Xbox One, et Switch.