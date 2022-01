Kao the Kangaroo : Le retour inattendu de la licence avec une bonne dose de fun

Kao the Kangaroo revient cet été sur toutes les plateformes. La licence avait démarré en 2001 sur Dreamcast et PC, et était depuis tombée dans l’oubli. Après près de 20 ans d’absence, Tate Multimedia a annoncé un nouvel opus encore plus déjanté qu’à l’époque. Étant donné l’énergie avec laquelle ce nouvel opus arrive, on a envie de croire que le jeu puisse devenir un jeu de plateforme incontournable.

Préparez vous à vous prendre un KO

Un petit trailer de présentation était évidemment le bienvenu, diffusé chez IGN. Tout est très coloré, et les inspirations sont évidentes. Passant d’un Banjo-Kazooie, à un Crash Bandicoot ou encore à un Ratchet et Clank, il est clair qu’on est sur un jeu de plateforme qui se prend absolument pas au sérieux, avec une bonne dose de bonne humeur. Le plus important, ce sera de savoir si Kao the Kangaroo arrive à se créer une réelle identité.

Ici, on contrôle un kangourou avec des gants de boxe. Voilà un résumé assez court, mais qui annonce clairement la couleur. Vous pouvez sauter, taper, et du peu que l’on voit sur le trailer, ce sera l’entièreté du gameplay.

L’univers semble tout de même très chaleureux, et Kao the Kangaroo pourrait arriver à nous prendre quelques heures de notre temps libre cet été. Par ailleurs, aucune date officielle n’a été annoncée, tenez vous au courant de l’avancée du jeu sur la page Steam officielle !