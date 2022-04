Kao the Kangaroo dévoile sa date de sortie et viendra boxer le 27 mai

L’une des mascottes oubliées des années 2000 a refait surface il y a peu, alors que plus personne ne l’attendait vraiment. Lors de la PAX East qui s’est déroulé il y a peu, les développeurs polonais de Tate Multimedia en ont profité pour immédiatement annoncer la disponibilité de Kao the Kangaroo.

Kao revient avant cet été

Pour les plus impatients d’entre vous, il ne vous reste plus qu’à attendre le 27 mai prochain pour retrouver Kao the Kangaroo sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le titre nous présente ainsi un nouveau trailer pour officialiser sa date de sortie, et on apprend que le jeu sera vendu à 29,99 € en dématérialisé, tandis que la version physique devrait coûter 34,99 €.

Pour rappel, le jeu ressuscite Kao, un kangourou donc, dans un plateformer 3D dont vous pouvez retrouver notre preview rédigée il y a quelques semaines, qui semblait nous montrer que ce retour a tout pour séduire les amateurs du genre et les plus nostalgiques..