Kao the Kangaroo : Un bon jeu de plateforme 3D ? Test en vidéo

Après Crash Bandicoot et Spyro, voici qu’un autre héros du jeu de plateforme est de retour. Kao the Kangaroo revient en jeu vidéo après de longues années d’absences et nous propose une nouvelle aventure toute colorée. Pas dénué de défauts et un brin classique, ce nouvel épisode n’en reste pas moins une bonne pioche pour les amateurs et amatrices du genre, comme vous pouvez le constater dans notre test en vidéo.

Kao the Kangaroo est maintenant disponible depuis le 27 mai sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Une édition physique est déjà en vente et un collector arrivera plus tard dans l’année.