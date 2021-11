Just Dance 2022 : La liste des 40 musiques est disponible

Sorti le 4 novembre sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch, Just Dance 2022 arrive comme chaque année avec son lot de nouvelles musiques. Parmi les nouveautés de cette édition, la Youtubeuse Lena Situation est présente avec le titre A la Folie en collaboration avec Julien Granel.

Liste des musiques Just Dance 2022

Julien Granel & Léna Situations : À la folie

Bakermat : Baianá

Imagine Dragons : Believer

aespa : Black Mamba

BLACKPINK : BOOMBAYAH

Skarlett Klaw : Boss Witch

Bella Poarch : Build a B****

The Pussycat Dolls feat. Snoop Dogg : Buttons

El Chombo : Chacarron

Sia : Chandelier

Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin : China

Pabllo Vittar feat. Charli XCX : Flash Pose

GALA : Freed From Desire

Meghan Trainor : Funk

Black Eyed Peas feat. Shakira : Girl Like Me

Olivia Rodrigo : good 4 u

Billie Eilish : Happier Than Ever

Sevdaliza : HUMAN

Anastacia : I’m Outta Love

Master KG feat. Nomcebo Zikode : Jerusalema

SuperM : Jopping

Lady Gaga : Judas

Katy Perry : Last Friday Night (T.G.I.F)

Ciara : Level Up

Dua Lipa : Levitating

Taylor Swift : Love Story

24kGoldn feat. iann dior : Mood

The Sunlight Shakers (Electric Light Orchestra) : Mr. Blue Sky

Todrick Hall : Nails, Hair, Hips, Heels (Just Dance Version)

K/DA, (G)I-DLE, Madison Beer feat. Jaira Burns : POP/STARS

Zara Larsson : Poster Girl

Justin Timberlake : Rock Your Body

Beyoncé : Run The World (Girls)

The Weeknd feat. Ariana Grande : Save Your Tears (Remix)

Bronksi Beat : Smalltown Boy

Ayo & Teo : Stop Drop Roll

Major Lazer feat. Anitta & Pabllo Vittar : Sua Cara

Daði Freyr (Daði & Gagnamagnið) : Think About Things

Chilly Gonzales : You Can Dance

Sylvester : You Make Me Feel (Mighty Real)

Comme vous pouvez le constater, cette liste contient pas mal de titres récents mais aussi quelques classiques qui fonctionnent toujours autant comme Run The World de Beyoncé ou encore Freed From Desire de GALA.

Pour prolonger le plaisir et agrandir encore votre catalogue, il vous est possible de souscrire à l’abonnement Just Dance Unlimited qui est disponible sur toutes les plateformes avec différents tarifs :

1 mois pour 3,99€

3 mois pour 9,99€

12 mois pour 24,99€

Cet abonnement permet d’avoir accès à plus de 700 titres et à un catalogue en perpétuelle évolution avec les dernières nouveautés. Si vous souhaitez acheter Just Dance 2022 au meilleur prix, n’hésitez pas à consulter notre article dédié à ce sujet.