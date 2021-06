Just Dance 2022 est officialisé en vidéo avec 40 nouvelles chansons

Ce n’est une surprise pour personne, un nouveau Just Dance va voir le jour cette année. Après le succès de l’opus 2021, Just Dance 2022 arrivera naturellement dans les bas d’ici la fin de l’année, et on a pu en savoir plus lors de l’Ubisoft Forward de cet E3 2021.

Le nouveau hit de fin d’année

Ce nouvel opus est présenté par Todrick Hall qui a composé un nouveau titre pour le jeu. La plupart des modes de la licence seront de retour, avec la possibilité de perdre quelques calories en dansant, tout en permettant aux enfants de s’amuser avec 8 chorégraphies plus accessibles.

Le titre sera jouable jusqu’à 6 joueurs et aura droit à 40 nouvelles chansons. Voici un aperçu des titres présents dans ce nouvel opus :

“Believer” – Imagine Dragons

“Level Up” – Ciara

“Nails, Hair, Hips, Heels” – Todrick Hall

“China” – Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G Ft.Ozuna, J Balvin

“Run The World (Girls)” – Beyoncé

“Last Friday Night (T.G.I.F.)” – Katy Perry

“Funk” – Meghan Trainor

Just Dance 2022 sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et Stadia dès le 4 novembre prochain.