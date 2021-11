Test Just Dance 2022 – Un nouvel épisode dans la continuité

Comme chaque année, Ubisoft revient sur le devant de la scène avec sa série Just Dance. Just Dance 2022 ne fait pas exception à la règle et est arrivé début novembre afin de faire bouger nos popotins. Mais cette nouvelle édition apporte-t-elle réellement une plus-value par rapport aux versions sorties antérieurement ?

Conditions de test : Nombreuses heures de jeu en mode Kids, Normal et Sweat muni d’un téléphone dans la main sur PlayStation 5.

Tik Tok On The Clock

Chaque fin d’année, la société Ubisoft nous fournit une « nouvelle » version de Just Dance, avec au programme de nouvelles musiques, mais aussi quelques classiques indétrônables. Force est de constater que la licence ne propose plus des masses de nouveautés depuis quelques éditions et que les quelques options ajoutées, même si elles sont les bienvenues, paraissent un peu légères.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe du jeu, il s’agit de danser (ou tout du moins d’essayer) en rythme sur des chorégraphies plus ou moins complexes en fonction de la musique choisie. Avec des coachs sur votre écran et à l’aide de petits pictogrammes vous devez reproduire les mouvements affichés afin de marquer des points et d’atteindre le meilleur score possible.

Pour cela, plusieurs options s’offrent à vous selon la plateforme sur laquelle vous êtes ; Joy-Con, caméra, téléphone portable sont autant d’accessoires permettant de vous adonner à l’exercice. Si vous choisissez le téléphone qui sera le plus pratique et le plus accessible, il vous suffira de télécharger l’application « Just Dance Controller » sur Android ou iOs.

Sachez que cette option, même si elle est accessible, est probablement la moins précise de toute. Basé sur le gyroscope de votre téléphone, il est possible que vous obteniez facilement de bon score, même sans forcément respecter les mouvements de votre coach.

Mais le but étant avant tout de s’amuser et de jouer le jeu, ce problème n’en sera vraiment un que si vous visez les tops scores mondiaux ou que vous prenez trop au sérieux la partie contre vos amis. Il sera d’ailleurs possible de jouer à plusieurs avec chacun votre Joy-Con ou téléphone à la main, ainsi qu’en mode coopératif, ce qui est toujours plus agréable lors de soirées.

Money Money Money

Ce millésime 2022 est livré avec 40 nouveaux titres qui pourront ravir la plupart des joueurs. Les morceaux sont plutôt variés et promettent de belles heures de jeu en perspective mais… car oui il y a un mais.

Depuis quelques années, Ubisoft propose un abonnement sobrement intitulé « Just Dance Unlimited » qui vous permettra de débloquer jusqu’à… 700 titres ! Et les bougres sont malins car selon la version que vous achetez (Standard, 1 mois / Gold, 3 mois) vous recevez un essai gratuit au catalogue étendu.

Et il est évident que si on veut profiter au maximum du jeu et s’enjailler sur toute une variété de musiques qui ne tourneront pas en boucle, il devient vite évident que l’abonnement s’impose naturellement, surtout si la sélection de cette année ne vous emballe pas plus que ça.

Et pour être tout à fait honnête, si l’on trouve le prix du jeu un peu excessif pour le peu d’innovations présentes, la formule à 24,99€ par an semble un tarif plus que correct pour un renouvellement de plaisir avec de nouveaux titres ajoutés au fur et à mesure des saisons.

Rockstar

Comme depuis plusieurs années, Ubisoft est plutôt avare en nouveautés en ce qui concerne le contenu. On retrouvera donc trois modes principaux sur l’écran d’accueil de ce Just Dance 2022. Un mode Kids qui permettra aux plus jeunes de danser sur des titres très accessibles avec leurs héros préférés.

Les chorégraphies sont simples, les clips sont colorés et il n’y a pas de réelle notion de score afin d’encourager l’amusement plutôt que la performance. Encore une fois, pour vraiment profiter de pléthore de titres, il faudra passer par la case Just Dance Unlimited.

Un mode Quick Play vous permettra de vous lancer directement dans l’aventure avec des titres lancés les uns à la suite des autres dans un ordre totalement aléatoire. Pratique quand vous êtes indécis ou que vous jouez entre amis pour vous mettre rapidement dans le bain.

Et enfin le plus gros morceau du jeu, le mode Just Dance, qui se divisera en un écran à tuiles qui permettra de faire des recherches de titres, de voir les playlists dans différents styles musicaux ou encore de retrouver vos titres favoris préalablement enregistrés.

Il existe également une section World Dancefloor qui vous permettra de mesurer votre score face aux meilleurs danseurs de la planète. Enfin il vous sera possible de switcher des musiques « classiques » à un mode Sweat qui est fait pour vous faire transpirer.

Soyons francs, le pari est réussi si vous décidez de jouer le jeu. Votre serviteur a lancé une série de chansons et a enchainé pas moins de 45 minutes sans s’en rendre compte dans ce mode et autant vous dire que certains muscles inconnus au bataillon lui faisaient coucou.

Ne vous fiez pas au compteur de calories qui sera affiché à la fin de votre session, il sera probablement bien trop surestimé, mais ce mode n’empêchera pas de transpirer en bonne et due forme. Il est également conseillé d’avoir un minimum de place et de tenir fermement votre téléphone afin d’éviter qu’il termine à terre ou, pire, dans votre TV.

A la fin de chaque performance, vous recevrez de l’expérience qui vous permettra de monter de niveau ainsi que des mojos, monnaie virtuelle qui vous servira à débloquer des avatars, alias et autres skins dans un système de gatcha.