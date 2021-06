Just Dance 2022

Just Dance 2022 est le nouvel épisode annuel de la série à succès de jeux de danse développée et éditée par Ubisoft. Intégrant les modes traditionnels de la franchise et jouable jusqu'à six joueurs et joueuses sur une même chorégraphie, cet opus proposera un catalogue incluant une quarantaine de musiques inédites dont Believer d'Imagine Dragons, "Run The World (Girls)" de Beyoncé et même un titre de Todrick Hall spécialement composé pour le jeu.