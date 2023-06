Un jeu Princesse Peach annoncé sur Nintendo Switch pour 2024, les premières images

Peach lancera son atelier théâtre en 2024

On ne peut pas dire que Nintendo a été très bavard à propos de ce jeu dont on ne connait même pas le titre. Et avant de partir dans une théorie du complot vu qu’aucune plateforme n’est évoquée lors du Direct, Nintendo a confirmé par la suite que ce jeu était bien prévu sur Switch pour 2024.

Pour l’instant, rien à signaler si ce n’est que Peach est accompagnée d’une étrange créature qui lui permet d’interagir avec les personnages autour d’elle mais aussi avec le décor et qu’elle a aussi un rôle à jouer dans la transformation qu’on nous tease à la fin. On remarque également que Peach n’a pas son habituelle couronne.

Mais le plus gros indice sur ce qui nous attend est la très grande insistance sur le côté théâtral. Par exemple, sur le rôle de Peach et sa place sur la scène. Ou les rideaux rouges du début, les projecteurs qui suivent tout le monde et les décors qui sont très explicitement des décors tels que l’on pourrait retrouver dans une pièce de théâtre.

Avec tout cela, difficile de dire l’ampleur de ce jeu si l’on devait bien passer l’intégralité de l’aventure sur une même scène mais dans tous les cas, on retrouvera Peach en 2024 sur Nintendo Switch.