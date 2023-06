Un remake de Super Mario RPG arrivera le 17 novembre

Super Mario RPG enfin traduit !

Il est possible que vous ne connaissiez pas vraiment Super Mario RPG puisqu’il s’agit d’un jeu Super NES qui n’était pas sorti en Europe à l’époque. Il avait donc fallu attendre 2008 et son arrivée sur la Console Virtuelle Wii pour le découvrir officiellement chez nous, avant de revenir sur celle de la Wii U puis dans la sélection de titres de la Super NES Classic Mini.

En revanche, il ne fait pas partie de jeux SNES disponibles actuellement dans l’abonnement Nintendo Switch Online, une absence qui pourrait donc s’expliquer par ce remake. Mais l’une des meilleures nouvelles de ce retour, c’est que le jeu sera donc traduit en français pour la première fois.

Comme vous pouvez vous en douter vu le nom, il s’agit d’un RPG au tour par tour dans l’univers de Mario. On peut former une équipe de trois personnes en sélectionnant parmi le fameux plombier, Peach, Bowser mais aussi Mallow et surtout Geno, toujours très réclamé par les fans de Smash Bros. Nos héros doivent sauver le Royaume Champignon en rassemblant 7 étoiles, ce qui explique le sous-titre que l’on retrouve parfois : Legend of the Seven Stars.

En attendant le retour des Mario & Luigi ?

L’idée d’un RPG Mario peut sembler assez commune de nos jours mais c’est bien parce que les Paper Mario et les Mario & Luigi découlent de ce jeu. D’un côté, Paper Mario devait à l’origine être sa suite mais Square n’a pas pu travailler dessus, pris par Final Fantasy VII et Nintendo a donc été obligé de partir dans une autre direction.

Et de l’autre, les Mario & Luigi étaient justement faits par des anciens de Square ayant travaillé sur ce jeu ce qui explique les nombreux points communs. Dont la présence de la légendaire compositrice Yoko Shimomura qui a d’ailleurs déjà confirmé son retour sur Twitter pour réarranger l’intégralité de la bande-son.

Pour l’instant, difficile de dire ce qui va changer dans ce remake en dehors des graphismes modernisés qui apportent tout de même des proportions étranges aux personnages, ce qui n’était pas le cas dans le jeu d’origine. Tout comme on ne sait pas qui s’occupe du développement de ce remake, entre Nintendo, Square Enix ou pourquoi pas un autre studio.

Mais ce que l’on sait, c’est que ce remake de Super Mario RPG sortira le 17 novembre 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch, soit le même jour que Persona 5 Tactica pour celles et ceux que ça intéresse.