Le jeu mobile Devil May Cry: Peak of Combat sortira au tout début de l’année 2024

Préparez-vous à emporter Dante partout avec vous

Jouer à Devil May Cry sur mobiles n’est sans doute pas le rêve des fans de la saga, mais c’est avec curiosité que l’on assistera au lancement de Devil May Cry: Peak of Combat le 10 janvier prochain sur iOS et Android.

Vous pourrez ainsi retrouver Dante, Vergil, Lady et d’autres personnages iconiques de la licence (comme V qui arrivera plus tard) dans ce jeu d’action adapté aux plateformes mobiles, même si on nous promet que les manettes consoles Xbox et PlayStation seront compatibles avec le jeu. On pourra combattre des boss emblématiques des cinq épisodes tout en retrouvant l’arsenal culte de notre chasseur de démons préféré, mais aussi combattre à plusieurs avec un mode coop et même un mode PvP, afin de savoir qui est le plus « Stylish ».

Vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire pour jouer au titre dès sa sortie, dans le but d’obtenir quelques récompenses en fonction du nombre de préinscriptions sur le Google Play Store :

100 000 participants inscrits : 50 000 orbes rouges

500 000 participants inscrits : 50 élixirs

1 million de participants inscrits : 200 gemmes

2 millions de participants inscrits : 1000 gemmes

5 millions de participants inscrits : 10 sceaux de Chasseurs à briser