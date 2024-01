L’identité musicale est respectée

Vous pouvez dès aujourd’hui télécharger gratuitement Devil May Cry: Peak of Combat sur votre mobile iOS ou Android et essayer de réaliser les combos les plus « stylish » en compagnie de Dante, Vergil et compagnie. Le titre reprend certains des décors les plus emblématiques des différents épisodes, avec un gameplay toujours aussi nerveux même si le tactile est mis à l’honneur.

Et histoire de nous prouver que cet opus mobile est bien considéré comme un réel épisode, il a droit à un thème principal concocté par Casey Edwards, à qui l’on doit déjà les cultes « Bury the Light » et « Devil Trigger ». C’est avec « Fire Inside » que l’artiste fait la promotion de ce jeu mobile, un thème qui sent bon les années 2000 et qui donne envie de taper du pied et de hocher la tête frénétiquement au son de ces riffs de guitare bien énervés.