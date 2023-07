Le jeu mobile Devil May Cry: Peak of Combat va entrer dans sa bêta ouverte

Un jeu mobile Stylish ?

La version globale, et donc mondiale, de Devil May Cry: Peak of Combat est à nos portes étant donné qu’une bêta ouverte à toutes et à tous sera disponible dès demain, le 6 juillet, sur Android et iOS. Cette période devrait durer environ 5 semaines, de quoi permettre de bien se faire une idée du jeu avant la sortie de sa version complète.

Devil May Cry: Peak of Combat nous permettra de découvrir une histoire inédite mettant en scène les personnages cultes de la saga, de Dante et Vergil versions Devil May Cry 3, à Lady et Nero (façon Devil May Cry 4). On y découvre également des personnages inédits, tout en sachant qu’il est possible de changer de protagoniste à la volée pour effectuer des enchainements spectaculaires.

Vous pouvez dès maintenant vous préinscrire à cette bêta via le site officiel du jeu pour mettre la main sur quelques récompenses.