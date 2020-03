Les jeux Demon Slayer détaillés, et un livestream prévu pour le 22 mars

En annonçant deux jeux tirés de la licence Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, Aniplex a fait plaisir a beaucoup de fans à travers le monde, qui ont hâte de pouvoir poser leurs mains sur les deux titres. Histoire de nous donner encore plus envie, de nouveaux détails ont été révélés.

Le jeu mobile se précise

On commence par le jeu mobile, qui s’intitulera donc Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Keppuu Kengeki Royale (on a vu plus court), qui est décrit comme un jeu asymétrique opposant les chasseurs de démons à ces mêmes créatures. Le titre sera un free-to-play avec des achats intégrés et sortira au Japon en 2020.

Le jeu sera essentiellement jouable en multijoueur, et les membres des deux camps seront lâchés sur une map gigantesque et devront s’écharper pour remporter la victoire. Les Chasseurs de démons devront s’entraider afin de faire face à la menace. Un site officiel est désormais ouvert pour en apprendre plus sur le jeu.

Un jeu d’action pour la PS4

Pour ce qui est du jeu prévu sur PlayStation 4, à savoir Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan, on sait encore peu de choses à son sujet, hormis le fait qu’il sortira en 2021. Néanmoins, il ne devrait pas s’agir d’un jeu de combat si l’on en croit le synopsis :

« Pour venger sa famille assassinée, et pour que sa petite soeur Nezuko retrouve son état normal après avoir été transformée en démon, devenez le chasseur de démon Tanjiro Kamado et décimez les démons qui attaquent le peuple ! »

Etant décrit comme un « Demon-slaying battle action« , tout porte à croire que l’on ne contrôlera que Tanjiro dans cette aventure, ou tout du moins que l’on pourra l’incarner durant une bonne partie de l’aventure. Reste maintenant à voir si des personnages comme Nezuko, Zenitsu ou Inosuke seront jouables eux aussi.

Afin d’en savoir plus, il faudra attendre le 22 mars prochain, puisque Aniplex tiendra un livestream spécial de 48 heures où la série aura droit à une mise en lumière. De nouvelles informations sur l’anime devraient être dévoilées, mais aussi sur ces deux jeux.