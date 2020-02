Animal Crossing arrive sur PC avec Hokko Life

Robert Tatnell vient d’annoncer le prochain jeu de simulation à la Animal Crossing : Hokko Life. Vous allez bientôt pouvoir créer votre propre ville et bien plus, et ce en accès anticipé sur Steam, un peu plus tard dans l’année.

De la créativité comme on l’aime

Vous avez aimé Animal Crossing et les jeux de simulation et de création en tout genre ? Vous allez adorer Hokko Life ! Le village est tranquille et a besoin de votre aide pour le transformer en une charmante ville rurale que tout le monde aime. Avec un marteau et de la peinture, vous allez concevoir, construire et décorer des maisons pour tous vos nouveaux amis!

Occupez-vous dans l’ancien atelier poussiéreux et laissez libre cours à votre créativité ! Fabriquez des matériaux et combinez-les de la manière que vous désirez pour créer de nouveaux et merveilleux meubles et articles pour votre ville. Avec tout l’atelier à votre disposition, vous aurez la liberté de concevoir une ville que vos villageois aimeront et aduleront.

Craft : Dirigez-vous vers la forêt ou la mine abandonnée et creusez pour les ressources. Ramenez ce que vous avez recueilli en ville et transformez-les en matériaux.

Design : Rassemblez vos matériaux et faites ce que vous voulez.Utilisez la table de conception pour construire vos propres meubles, et combiner différentes formes et matériaux grâce à un éditeur simple mais puissant.

Peinture : Enfilez vos pinceaux et mettez de la couleur. Vous pouvez concevoir du papier peint, des planchers et même des T-shirts pour vous et les villageois à porter.

Construction : Demandez l’aide du constructeur résident et commencez à agrandir la ville. Placez les bâtiments où vous voulez et préparez-les pour que les nouveaux villageois emménagent en ville.

Décoration : Personnalisez l’intérieur et l’extérieur de chaque maison, choisissez des designs et placez des meubles pour faire les plus belles des maisons.

Ferme : Transformez toute parcelle de terre en un endroit où cultiver des légumes et d’autres plantes.

Poisson : Passez une matinée tranquille dans les différents lieux de pêche autour du monde de Hokko et construisez votre collection de pêche. Les poissons ont des habitudes uniques, de sorte que vous aurez besoin de varier votre approche.

Chasse aux insectes : Flâner sur les chemins de Hokko, vous trouverez toute une gamme d’insectes que vous allez devoir attraper afin de construire votre collection.

Hokko Life sortira cette année sur PC. Peut-être une bonne alternative pour celles et ceux qui ne pourront pas mettre la main sur Animal Crossing: New Horizons sur Switch.