Hokko Life : Le jeu de simulation sortira en accès anticipé le 2 juin

Si les joueurs Switch vivent probablement leurs meilleurs soirées confinées à jouer à Animal Crossing New Horizons, il faut avouer que les alternatives sur les autres supports ne sont pas légions. On pense à Cozy Grove, sorti il y a peu. Mais il semblerait qu’une autre proposition est à mettre dans sa liste de souhaits : le mignon Hokko Life qui vient de donner sa date de sortie.

Un Animal Crossing sur PC ?

Annoncé début 2020, Hokko Life est un jeu de simulation aux couleurs chatoyantes qui a tout d’un Animal Crossing-like : on peut collecter des ressources, pêcher des poissons, chasser des insectes, construire et aménager notre chez soi et bien sûr, habiller vos villageois. Bref, vous l’avez compris, pas de Tom Nook qui prend votre argent mais tout autant d’activités à réaliser.

Développé par le studio Wonderscope Games, on apprend aujourd’hui qu’il sortira sur PC via Steam prochainement : Hokko Life sera disponible en early access le 2 juin. Il propose un contenu limité, qui s’étoffera au fil des mises à jour, et prendra en compte les retours de la communauté. Quelques images et une bande-annonce ont aussi été diffusées.