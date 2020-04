C’est par le biais du compte Twitter de Team17 que l’on apprend que l’édition de Hokko Life passera entre leur main. Le studio suédois collabore donc avec les développeurs de chez Wonderscope Games pour sortir le Animal Crossing-like sur PC.

Team17, principalement connu pour les franchises Worms et The Escapists, viendra donc prêter main forte pour publier Hokko Life, le jeu de simulation de vie. Le titre qui sortira sur PC reprendra dans les grandes lignes les codes d’Animal Crossing, tout en y ajoutant probablement sa touche personnelle. Le succès pourrait être au rendez-vous si le jeu arrivait se démarquer de son homologue de chez Nintendo, comme l’a fait Temtem avant lui.

Sachez que le jeu sera disponible en français dans les textes ainsi que les sous-titres et qu’il vous est possible de l’ajouter à votre liste de souhait sur la plateforme de Steam. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée mais nul doute que le studio prendra la parole au moment venu afin de distiller de nouvelles informations sur son prochain bébé.

