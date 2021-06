Aperçu Hokko Life – Premiers pas dans le simulateur de vie mignon

Annoncé au début de l’année 2020, Hokko Life arrivera finalement en accès anticipé sur Steam à partir du 2 juin 2021. Développé par Wonderscope et édité par Team17, le titre est un simulateur de vie en communauté dans la charmante ville d’Hokko.

Attendu par beaucoup comme le Animal Crossing-like enfin disponible sur une autre plateforme que la Nintendo Switch, les attentes autour du titre sont grandes. Le jeu sortant en accès anticipé, il sera régulièrement mis à jour avec des corrections de bugs et autres ajouts de contenus, il ne faut donc pas prendre pour argent comptant cet aperçu à la date de publication.

Conditions de l’aperçu : Environ 4 heures de jeu avec une version très anticipée comportant quelques bugs connus des développeurs (et communiqués à l’avance) qui seront (normalement) corrigés le jour de sortie de l’accès anticipé. Session de jeu sur PC avec un Ryzen 5, 16Go de RAM et une RX 590 OC en Full HD et sans perte de performances.

Une histoire à dormir debout

Tout commence lors d’un banal voyage en train durant lequel… vous vous endormez jusqu’au terminus, qui se trouve être le village d’Hokko. Un charmant village qui est petit à petit dépeuplé de ses habitants au profit de la ville où il serait apparemment plus aisé de se faire de l’argent.

En arrivant de nuit à Hokko, seul le café est encore ouvert et en y entrant, vous ferez la rencontre d’Oma, le tenancier de l’endroit. Un habitant pas comme les autres car si vous êtes bien un humain tout ce qu’il y a de plus normal, Oma est quant à lui, un éléphant rose !

Ce dernier vous demandera d’où vous venez et vous expliquera un petit peu l’historique du village en plus de vous proposer un hébergement dans une petite pièce à l’étage qu’il n’utilise quand même pas.

Pas de loyer à payer ici et il vous faudra partir à la rencontre des différents habitants afin de débloquer de petites quêtes. Moss, la girafe propriétaire du magasin situé en face du café d’Oma et Sally, la chienne travaillant dans son atelier sont les principaux protagonistes que vous découvrirez durant vos premiers pas dans l’aventure et qui servent de tutoriel.

Lors de votre première nuit, une tempête fait tomber un arbre en travers de la route menant aux résidences des autres habitants depuis la place centrale et c’est Moss qui vous fournira votre premier outil, une hache, afin de dégager le passage et de commencer véritablement à découvrir le monde qui vous entoure.

S’en tenir aux plans

Le titre, assez similaire à Animal Crossing, se démarque toutefois par une spécificité originale. Une fois l’atelier débloqué, il vous sera possible de fabriquer vos propres objets ou de modifier ceux déjà existants. Grâce à un système de ‘plans’ à débloquer, vous serez en mesure de créer vos propres chaises, tables ou autres accessoires de votre choix à installer chez vous.

Si l’outil n’est pas des plus évidents à appréhender au premier abord, il devient relativement assez intuitif grâce à une interface claire et détaillée sans pour autant perdre le joueur dans une nuée d’informations inutiles et rébarbatives.

Votre créativité sera sans limite et il vous sera également possible de créer vos propres motifs de papiers peints ou encore de vêtements que vous portez. L’accent est ici réellement mis sur la créativité et le fait de laisser libre court à ses idées plus folles les unes que les autres.

L’aménagement sera lui aussi de la partie et vous pourrez faire parler la Valérie Damidot qui sommeille en vous. Tout ou presque est déplaçable et aménageable selon vos envies, que cela soit en intérieur ou en extérieur.

Il vous sera ainsi possible de placer, retourner, pivoter les objets pour les mettre en valeur et créer un environnement unique à chaque endroit. Et avec l’aide du constructeur de la ville, il sera même possible de déplacer les bâtiments entiers à votre convenance afin de ramener les touristes dans la charmante petite bourgade d’Hokko.

Attrapez-les tous

Que serait Hokko Life sans des activités annexes et des collections à remplir ? Il vous sera bien entendu possible d’attraper différents insectes disséminés ici et là dans le monde d’Hokko. Et si vous maitrisez l’art de la pêche, il sera question de remonter toutes les espèces de poissons cachées dans les petits cours d’eau ou dans l’océan.

Chaque bestiole s’attrapera d’une manière différente et il vous faudra donc faire preuve de patience et d’attention pour ne pas les laisser s’échapper. Le contenu n’est pas faramineux pour le moment mais il faut tout de même rappeler que le jeu est en accès anticipé et qu’il se verra agrémenter de mises à jour plus ou moins majeures dans les moins à venir afin d’en étoffer le contenu.

Concernant cet accès anticipé justement, sachez que le jeu ne sera disponible qu’en anglais durant cette phase et qu’il faudra attendre la sortie complète du titre pour voir débarquer une traduction française. Les joueurs qui ne sont pas très à l’aise avec la langue de Shakespeare devront patienter ou se lancer dans l’aventure avec un dictionnaire sur le côté (bien que le vocabulaire utilisé en jeu soit très simple).

Graphiquement, Hokko Life est joli avec une direction artistique très mignonne et tout en douceur. Les couleurs sont chatoyantes et on prendra réellement plaisir à explorer chaque recoin de la région tant l’ambiance invite à la détente.

Côté performance, malgré l’état précoce du jeu, aucun ralentissement n’a été constaté durant les plusieurs heures de jeu passées. Un bon point et une bonne optimisation qui permettra aux configurations un peu plus légères de quand même pouvoir faire fonctionner le jeu dans de bonnes conditions.

Musicalement, les thèmes choisis sont extrêmement relaxants et le sound design est lui aussi très soigné lors de chacune de nos actions. Idéal si vous avez besoin d’évasion et que vous voulez être dans votre bulle.

Sachez qu’il vous sera possible de jouer avec le classique combo clavier/souris mais également à la manette. Cette dernière est plus intuitive et vous facilitera la vie pour pas mal d’actions, malgré quelques petits bugs mineurs inhérents à cette alpha.