JETT: The Far Shore : Une arrivée sur Steam et une extension gratuite programmées pour le 31 janvier prochain

Disponible depuis octobre 2021 sur l’Epic Games Store, PlayStation 4 et PlayStation 5, JETT: The Far Shore est une production indépendante qui a su trouver son public. Et, si jamais vous faites partie de ceux et celles qui ont apprécié l’expérience proposée par Superbrothers et Pine Scented Software, vous serez sans doute heureux et heureuses d’apprendre que le jeu d’aventure et d’exploration accueillera un DLC gratuit en parallèle de son arrivée sur Steam le 31 janvier prochain.

Trois ans plus tard, Mei reprend du service

Intitulé « Given Time », cette campagne solo vous donnera la possibilité d’incarner encore une fois le personnage de Mei. Trois ans après les événements du scénario principal, l’humanoïde anachorète s’apprête à partir pour un nouveau voyage afin d’enquêter sur un mystérieux phénomène inédit. D’après le directeur créatif Craig D. Adams, ce périple devrait offrir « plus de libertés et moins de dialogues ».

Côté gameplay, le membre du studio canadien a indiqué sur le PlayStation Blog que celui-ci consistera essentiellement à « chercher des résonances d’arc-en-ciel et à faire éclore des feux follets d’eau salée qui sont dissimulés dans des lieux uniques qui vous demanderont de résoudre des énigmes. » Notez également que, s’il sera possible d’accéder à l’extension sans avoir terminé le contenu de base, il est tout de même conseillé de finir ce dernier au préalable.

Rendez-vous d’ici une dizaines de jours pour découvrir Given Time, le contenu additionnel de JETT: The Far Shore, sur PC et les consoles de Sony. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre test dédié.