Voici la liste complète et officielle des trophées / succès du jeu JETT The Far Shore. Cela vous permettra d’obtenir le platine ou le 100% selon la plateforme sur laquelle vous jouez.

Jeu de base (26 trophées)

Platine

The Far Shore

Obtenir tous les trophées

Or

Adaptation

S’adapter au rivage lointain pour surmonter les obstacles et survivre

S'adapter au rivage lointain pour surmonter les obstacles et survivre

Persévérer dans l’adversité pour synchroniser les registres de données avec Jao à bord du vaisseau mère

Persévérer dans l'adversité pour synchroniser les registres de données avec Jao à bord du vaisseau mère

Récolter toutes les informations sur 25 espèces vivantes

Récolter toutes les informations sur 25 espèces vivantes

Stimuler 64 spores de Ghoke.

Stimuler 64 spores de Ghoke.

Planer des aiguilles à Ozu en restant à 47 mètres au-dessus de la surface

Argent

Déploiement

Se déployer sur ce rivage lointain et installer la base au sol au Havre des éclaireurs

Se déployer sur ce rivage lointain et installer la base au sol au Havre des éclaireurs

Explorer l’imposante structure conique de Tor et déchiffrer l’onde cantique

Explorer l'imposante structure conique de Tor et déchiffrer l'onde cantique

Cartographier tous les repères géographiques sur les rivages

Cartographier tous les repères géographiques sur les rivages

Cartographier tous les repères géographiques sur le piton de Tsosi

Cartographier tous les repères géographiques sur le piton de Tsosi

Cartographier tous les repères géographiques sur Ozu

Cartographier tous les repères géographiques sur Ozu

Cartographier tous les repères géographiques sur les aiguilles

Cartographier tous les repères géographiques sur les aiguilles

Révéler 7 spores de Ghoke fermés en trouvant et en utilisant la scintillation sur les anneaux de photoflore

Révéler 7 spores de Ghoke fermés en trouvant et en utilisant la scintillation sur les anneaux de photoflore

Planer durant 45 secondes en restant à 47 mètres au-dessus de la surface

Planer durant 45 secondes en restant à 47 mètres au-dessus de la surface

Faire passer le jett dans les arceaux enroulés de 13 bouclons en 52 secondes maximum

Faire passer le jett dans les arceaux enroulés de 13 bouclons en 52 secondes maximum

Au-dessus de la terre ferme, avec les statoréacteurs allumés, maintenir le surrégime pendant 144 secondes sans surcharge ni interruption

Au-dessus de la terre ferme, avec les statoréacteurs allumés, maintenir le surrégime pendant 144 secondes sans surcharge ni interruption

Lancer une charge avec le grappin afin qu’elle parcoure 1 km ou plus

Lancer une charge avec le grappin afin qu'elle parcoure 1 km ou plus

Lancer de la résine volatile puis l’attraper au grappin avant qu’elle heurte la surface

Lancer de la résine volatile puis l'attraper au grappin avant qu'elle heurte la surface

Étourdir les affligeurs avec des cheminées ardentes, des polypousses et des lâchers de vapeur

Étourdir les affligeurs avec des cheminées ardentes, des polypousses et des lâchers de vapeur

Contempler un moment le visage de Tsosi

Bronze

Embarquement

Embarquer pour un voyage interstellaire et traverser un océan d’étoiles jusqu’à un rivage lointain

Embarquer pour un voyage interstellaire et traverser un océan d'étoiles jusqu'à un rivage lointain

Étudier 13 êtres vivants

Étudier 13 êtres vivants

Au-dessus de la terre ferme, avec les statoréacteurs allumés, maintenir le surrégime pendant 66 secondes sans surcharge ni interruption

Au-dessus de la terre ferme, avec les statoréacteurs allumés, maintenir le surrégime pendant 66 secondes sans surcharge ni interruption

Endormir un troupeau de cervides

Endormir un troupeau de cervides

Aider un batrace à se nourrir de 5 entomoptères en 44 secondes

Aider un batrace à se nourrir de 5 entomoptères en 44 secondes

Transporter un batrace à 5 km de son point de départ

