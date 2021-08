JETT: The Far Shore passe gold et sortira le 28 septembre

Sans doute l’un des jeux les plus énigmatiques qui avaient été présentés durant l’une des prises de paroles de PlayStation l’an dernier, JETT: The Far Shore donne aujourd’hui des nouvelles, et des bonnes. On apprend que le titre de Pine Scented Software et de Superbrothers est désormais prêt, de quoi nous permettre d’apprendre la date de sortie du jeu.

Prenez le large en septembre

Folks, we're thrilled to announce the following: JETT: The Far Shore has gone gold! 🚀🏆 Bravo, JETT Squad 1.0 folks. Oh, and hey: there's other JETT news a comin' on the @gamescom #OpeningNightLive broadcast of Wednesday, August 25th 2021. pic.twitter.com/7XBYYp7rr4 — JETT (@jettxyz) August 24, 2021

Le studio nous apprend que JETT: The Far Shore vient tout juste de passer gold, ce qui veut dire qu’il est prêt pour sa sortie. Mais justement, jusqu’ici, on ne savait pas quand exactement le titre devait nous parvenir, mais le titre avait annoncé une apparition lors de l’Opening Night Live pour nous donner plus d’informations.

La date de sortie a néanmoins été communiquée un peu en avance, puisque l’on apprend que le titre verra le jour le 28 septembre sur PC (Epic Games Store), PS4 et PS5, pour le prix de 24,99 €.

Pour rappel, JETT: The Far Shore nous demandera d’être le premier ou la première à visiter une planète océanique, en prenant le contrôle d’un vaisseau pour flotter au dessus des vagues et explorer ce nouveau monde en toute liberté dans un monde ouvert.