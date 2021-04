Lorsque qu’on le lance pour la première fois, Super Smash Bros Ultimate ne permet d’utiliser que 8 personnages au début sur les 74 jouables au total (hors DLC). Comme d’habitude, Sakurai et son équipe offrent à chaque combattant plusieurs moyens d’être débloqué. Vu le nombre de méthodes disponibles pour chaque personnage qui peuvent se gêner entre elles, il se peut que votre expérience varie de la version basique décrite ici.

Le mode Aventure

Dans cet épisode, le moyen le plus simple de compléter le casting est le mode Aventure. En effet, débloquer quelqu’un ici permet de l’obtenir dans le reste du jeu. Attention en revanche, l’inverse n’est pas vrai : ce n’est pas parce qu’un personnage est jouable dans les autres modes qu’il est possible d’utiliser plus tôt que prévu lors de l’aventure. Pour plus d’informations sur l’emplacement des personnages sur la carte, vous pouvez consulter la partie du guide consacrée à ce mode.

Le mode Classique

Terminer le mode classique avec certains personnages permet d’en obtenir d’autres. Deviner le personnage obtenu est, par contre, plus compliqué que prévu. Chaque combattant a une récompense fixe. Cela veut dire que vous obtiendrez toujours le duel contre X si vous réussissez le mode avec Y.

Mais avec les différentes méthodes à disposition, il est tout à fait possible que le personnage soit déjà débloqué. Dans ce cas-là, c’est quelqu’un d’autre qui viendra le remplacer. Pour s’y retrouver, le jeu utilise donc un système de chaînes que l’on vous détaille dans cet article.

La méthode du Versus

Pour accélérer le processus, des duels peuvent se déclencher sans raison visible au premier abord après n’importe quel type de match. Il peut s’agir de combats multijoueurs normaux, contre des esprits, après un mode tournoi,… En réalité, une logique se cache derrière cela. Les apparitions dépendent de deux facteurs : un compte à rebours et la distance totale parcourue. La moindre partie vous donne droit de débloquer un personnage. Ce dernier a tout de même la politesse d’attendre un retour au menu avant de vous défier. Quelque soit le résultat, cela déclenche un compte à rebours de 10 minutes avant que quelqu’un d’autre puisse apparaître.

Leur ordre est fixe et nous vous l’indiquons dans cet article. Cette méthode est la moins captivante mais elle a l’atout de pouvoir être optimisée au maximum ce que l’on vous explique dans cet article.

Le mode Prétendants

Pour simplifier les choses, Super Smash Bros Ultimate propose désormais un mode Prétendants. Si vous perdez lors d’un duel pour obtenir un personnage, il n’y a pas besoin de récréer les conditions de son apparition ou d’attendre qu’il revienne pour retenter votre chance. En effet, il est possible d’aller dans ce menu pour demander votre revanche à celui qui vous à battu.

Le cas des Mii

Dans ce jeu les Mii ne sont pas réellement des personnages à débloquer. En réalité, il faut simplement aller en créer dans l’éditeur pour les rendre jouables. Cependant, sachez qu’ils ne sont pas utilisables dans le mode Classique. Et qu’il faut attendre de les retrouver sur la carte pour les utiliser dans le mode Aventure.

L’intox des amiibo

Lors de l’annonce de Super Smash Bros Ultimate et de ses nouveaux amiibo, certaines boutiques en ligne indiquaient que scanner la figurine d’un combattant permettait de le débloquer immédiatement. Cette fonction était peut-être prévue mais ce n’est pas ce qu’il se passe dans la version finale du jeu.

Retrouvez quelques astuces et conseils dans notre guide Super Smash Bros Ultimate.