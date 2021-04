La route sera longue avant de débloquer les 74 personnages de Super Smash Bros Ultimate. On vous propose donc quelques façons d’obtenir chaque combattant. Comme dans le jeu, ils sont classés par leur ordre d’apparition dans la série. Les Echos sont placés juste après leur inspiration. Vu que trouver quelqu’un dans le mode Aventure le rend jouable ailleurs, leurs emplacements sur la carte est également indiquée. Par conséquent, attention aux spoilers.

01 – Mario

Mario fait partie des huit personnages de base de Super Smash Bros sur Nintendo 64. Il n’a donc pas besoin d’être débloqué pour être utilisé dans la majorité des modes de jeu.

Mode Aventure : Contrée de la lumière – Les premiers pas

02 – Donkey Kong

Donkey Kong fait partie des huit personnages de base de Super Smash Bros sur Nintendo 64. Il n’a donc pas besoin d’être débloqué pour être utilisé dans la majorité des modes de jeu.

Mode Aventure : Contrée de la lumière



03 – Link

Link fait partie des huit personnages de base de Super Smash Bros sur Nintendo 64. Il n’a donc pas besoin d’être débloqué pour être utilisé dans la majorité des modes de jeu.

Mode Aventure : Contrée de la lumière – Le plateau



04 – Samus

Samus fait partie des huit personnages de base de Super Smash Bros sur Nintendo 64. Elle n’a donc pas besoin d’être débloquée pour être utilisée dans la majorité des modes de jeu.

Mode Aventure : Contrée de la lumière

04ε – Samus Sombre

Mode Aventure : La Bataille Finale



La Bataille Finale Mode Classique : Cinquième position sur la chaîne de Samus (après Félinferno)



Cinquième position sur la chaîne de Samus (après Félinferno) Ordre d’apparition dans la méthode du versus : 50



50 Méthode recommandée pour l’avoir le plus vite possible : Mode Classique

05 – Yoshi

Yoshi fait partie des huit personnages de base de Super Smash Bros sur Nintendo 64. Il n’a donc pas besoin d’être débloqué pour être utilisé dans la majorité des modes de jeu.

Mode Aventure : Contrée de la lumière

06 – Kirby

Kirby fait partie des huit personnages de base de Super Smash Bros sur Nintendo 64. Il n’a donc pas besoin d’être débloqué pour être utilisé dans la majorité des modes de jeu. De plus, comme il sert de personnage de départ au mode Aventure, il n’y a pas besoin de l’obtenir ici non plus.

07 – Fox

Fox fait partie des huit personnages de base de Super Smash Bros sur Nintendo 64. Il n’a donc pas besoin d’être débloqué pour être utilisé dans la majorité des modes de jeu

Mode Aventure : Contrée de la lumière

08 – Pikachu

Pikachu fait partie des huit personnages de base de Super Smash Bros sur Nintendo 64. Il n’a donc pas besoin d’être débloqué pour être utilisé dans la majorité des modes de jeu

Mode Aventure : Contrée de la lumière

09 – Luigi

Mode Aventure : Contrée des ténèbres – Donjon de la Dimension Mystère



Contrée des ténèbres – Donjon de la Dimension Mystère Mode Classique : Cinquième position sur la chaîne de Mario (après Ike)



Cinquième position sur la chaîne de Mario (après Ike) Ordre d’apparition dans la méthode du versus : 33 (Après Falco)



33 (Après Falco) Méthode recommandée pour l’avoir le plus vite possible : Mode Classique

10 – Ness

Mode Aventure : Contrée de la lumière



Contrée de la lumière Mode Classique : Première position sur la chaîne de Kirby



Première position sur la chaîne de Kirby Ordre d’apparition dans la méthode du versus : 1



1 Méthode recommandée pour l’avoir le plus vite possible : Méthode versus

11 – Captain Falcon

Mode Aventure : Contrée de la lumière – Le circuit



Contrée de la lumière – Le circuit Mode Classique : Première position sur la chaîne de Fox



Première position sur la chaîne de Fox Ordre d’apparition dans la méthode du versus : 11 (Après Ice Climbers)

11 (Après Ice Climbers) Méthode recommandée pour l’avoir le plus vite possible : Mode Classique

12 – Rondoudou

Mode Aventure : Contrée de la lumière



Contrée de la lumière Mode Classique : Deuxième position sur la chaîne de Kirby (Après Ness)



Deuxième position sur la chaîne de Kirby (Après Ness) Ordre d’apparition dans la méthode du versus : 15 (Après Ike)

15 (Après Ike) Méthode recommandée pour l’avoir le plus vite possible : Mode Classique

13 – Peach

Mode Aventure : Contrée de la lumière – Donjon de la Forteresse de lave



Contrée de la lumière – Donjon de la Forteresse de lave Mode Classique : Troisième position sur la chaîne de Fox (Après Samus sans armure)



Troisième position sur la chaîne de Fox (Après Samus sans armure) Ordre d’apparition dans la méthode du versus : 12 (Après Captain Falcon)

12 (Après Captain Falcon) Méthode recommandée pour l’avoir le plus vite possible : Méthode versus

13ε – Daisy

Mode Aventure : Contrée des ténèbres – Donjon du Château de Dracula



Contrée des ténèbres – Donjon du Château de Dracula Mode Classique : Cinquième position sur la chaîne de Fox (Après Falco)



Cinquième position sur la chaîne de Fox (Après Falco) Ordre d’apparition dans la méthode du versus : 28 (Après Lucario)



28 (Après Lucario) Méthode recommandée pour l’avoir le plus vite possible : Méthode versus

14 – Bowser

Mode Aventure : Contrée de la lumière – Donjon de la Forteresse de lave



Contrée de la lumière – Donjon de la Forteresse de lave Mode Classique : Première position sur la chaîne de Donkey Kong



Première position sur la chaîne de Donkey Kong Ordre d’apparition dans la méthode du versus : 3 (Après Zelda)

3 (Après Zelda) Méthode recommandée pour l’avoir le plus vite possible : Mode classique

15 – Ice Climbers

Mode Aventure : Contrée de la lumière



Contrée de la lumière Mode Classique : Deuxième position sur la chaîne de Link (Après King K. Rool)



Deuxième position sur la chaîne de Link (Après King K. Rool) Ordre d’apparition dans la méthode du versus : 10 (Après l’Entraîneuse Wii Fit)

10 (Après l’Entraîneuse Wii Fit) Méthode recommandée pour l’avoir le plus vite possible : Mode classique

16 – Sheik

Mode Aventure : Contrée de la lumière – Chemin de Sheik



Contrée de la lumière – Chemin de Sheik Mode Classique : Cinquième position sur la chaîne de Donkey Kong (Après Roi DaDiDou)



Cinquième position sur la chaîne de Donkey Kong (Après Roi DaDiDou) Ordre d’apparition dans la méthode du versus : 47 (Après Félinferno)

47 (Après Félinferno) Méthode recommandée pour l’avoir le plus vite possible : Mode Aventure si on la prend en starter, sinon mode classique



17 – Zelda

Mode Aventure : Contrée des ténèbres – Donjon de la Terre sacrée

Contrée des ténèbres – Donjon de la Terre sacrée Mode Classique : Quatrième position sur la chaîne de Kirby (Après Pac-Man)



Quatrième position sur la chaîne de Kirby (Après Pac-Man) Ordre d’apparition dans la méthode du versus : 2 (Après Ness)

2 (Après Ness) Méthode recommandée pour l’avoir le plus vite possible : Méthode versus

18 – Dr. Mario

Mode Aventure : Contrée de la lumière

Contrée de la lumière Mode Classique : Septième position sur la chaîne de Mario (Après Roy)



Septième position sur la chaîne de Mario (Après Roy) Ordre d’apparition dans la méthode du versus : 62 (Après Bowser Jr.)

62 (Après Bowser Jr.) Méthode recommandée pour l’avoir le plus vite possible : Mode Aventure

19 – Pichu

Mode Aventure : Contrée de la lumière – Donjon de la Centrale électrique

Contrée de la lumière – Donjon de la Centrale électrique Mode Classique : Septième position sur la chaîne de Pikachu (Après Mr. Game & Watch)



Septième position sur la chaîne de Pikachu (Après Mr. Game & Watch) Ordre d’apparition dans la méthode du versus : 34 (Après Luigi)

34 (Après Luigi) Méthode recommandée pour l’avoir le plus vite possible : Méthode versus

20 – Falco

Mode Aventure : Contrée de la lumière



Contrée de la lumière Mode Classique : Quatrième position sur la chaîne de Fox (Après Peach)



Quatrième position sur la chaîne de Fox (Après Peach) Ordre d’apparition dans la méthode du versus : 32 (Après R.O.B.)

32 (Après R.O.B.) Méthode recommandée pour l’avoir le plus vite possible : Mode classique

21 – Marth

Mode Aventure : Contrée de la lumière – Chemin de Marth



Contrée de la lumière – Chemin de Marth Mode Classique : Deuxième sur la chaîne de Yoshi (Après Lucario)



Deuxième sur la chaîne de Yoshi (Après Lucario) Ordre d’apparition dans la méthode du versus : 7 (Après Villageois)

7 (Après Villageois) Méthode recommandée pour l’avoir le plus vite possible : Mode Aventure si on le prend en starter, sinon méthode du versus

21ε – Lucina

Mode Aventure : Contrée des tenèbres



Contrée des tenèbres Mode Classique : Cinquième sur la chaîne de Yoshi (Après Ganondorf)



Cinquième sur la chaîne de Yoshi (Après Ganondorf) Ordre d’apparition dans la méthode du versus : 22 (Après Shulk)

22 (Après Shulk) Méthode recommandée pour l’avoir le plus vite possible : Méthode du versus

22 – Link Enfant

Mode Aventure : Contrée des ténèbres – Donjon de la Terre sacrée



Contrée des ténèbres – Donjon de la Terre sacrée Mode Classique : Sixième sur la chaîne de Link (Après Snake)



Sixième sur la chaîne de Link (Après Snake) Ordre d’apparition dans la méthode du versus : 8 (Après Marth)

8 (Après Marth) Méthode recommandée pour l’avoir le plus vite possible : Méthode du versus

