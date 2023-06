Indiana Jones : Le jeu de Bethesda aurait pu aussi sortir sur PS5 mais sera exclusif à la Xbox et au PC

Durant cette audience, plusieurs acteurs importants de cette fusion sont appelés à répondre à certaines questions. La FTC a donc demandé à Pete Hines, qui gère toute la partie édition de Bethesda, si le jeu Indiana Jones a toujours été pensé comme un jeu exclusif à la Xbox ou non.

Hines répond donc que Disney avait initialement un deal avec Bethesda afin que ce jeu soit prévu sur plusieurs plateformes, donc probablement aussi la PS5, avant que le rachat de Bethesda ne change cela. Indiana Jones sera donc bel et bien exclusif à la Xbox Series et au PC, contrairement à ce qui était prévu au départ.

Une situation qui peut rappeler celle de Starfield ou Redfall, et qui n’est donc pas très étonnante. Cependant, cette réponse est essentielle dans l’argumentaire de la FTC, qui souhaite montrer que si Microsoft a pu rendre des jeux Bethesda exclusifs directement après le rachat, il pourra en faire de même avec Activision.

Les promesses effectuées lors du rachat de Bethesda et celles formulées durant le rachat d’Activision par Microsoft ne sont cependant pas les mêmes et c’est ce que le constructeur s’entête à prouver en multipliant les contrats. Mais cette information devrait donner du grain à moudre à l’opposition, tout en nous apprenant qu’Indy aurait pu aussi sortir son fouet sur PS5.

