Enfin un nouvel épisode majeur ?

Depuis 2010, Hyperdimension Neptunia est une série de JRPG qui a multiplié les aventures. Considérée comme une licence plutôt de niche chez nous, notamment par l’absence de traduction française pour certains opus, son budget limité et sa communication peu développée en occident, la saga a tout de même de bons échos. La majorité des jeux sont plutôt corrects et l’univers est original : les titres se déroulent dans le monde de Gamindustri qui symbolise l’industrie du jeu vidéo et n’hésite pas à caricaturer nos consoles en les personnifiant avec diverses héroïnes.

Cependant, si l’on a eu droit à quatre épisodes majeurs dans la première moitié des années 2010, les développeurs ont depuis surtout enchaîné les spin-off et autres remakes. Du très chouette Super Neptunia RPG au récent Neptunia: Sisters VS Sisters en passant par le très moyen Neptunia Virtual Stars et une collaboration avec Senran Kagura, beaucoup de projets n’étaient pas issus de la branche principale.

Néanmoins, bonne nouvelle, Hikaru Yasui d’Idea Factory a déclaré au journal 4Gamer, relayé par Gematsu, qu’un nouvel épisode majeur était en préparation. Dans ses vœux, il explique : « En 2024, nous lancerons officiellement le développement du dernier opus numéroté de la série Neptunia , et toute l’équipe travaille dur pour pouvoir l’annoncer aux fans le plus rapidement possible. Veuillez attendre avec impatience d’autres mises à jour ! »

L’année prochaine sera sans doute trop tôt pour espérer une sortie mais on peut imaginer une annonce et des précisions sur ce nouvel épisode numéroté. Pour l’instant, aucun détail ni même aucun rendez-vous et on imagine qu’il faudra attendre un peu plus en Europe étant donné les habituels décalages de localisation. Rappelons que la série fait des efforts pour capter un nouveau public, notamment avec l’arrivée des toutes premières versions Xbox de son histoire. Déjà disponible au Japon, Neptunia Game Maker R:Evolution est attendu chez nous pour 2024.