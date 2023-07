Neptunia Game Maker R:Evolution arrivera en Europe en 2024, tandis que la série débarque enfin sur Xbox

Une première sortie sur Xbox pour la série

Commençons tout d’abord avec la nouveauté puisque le panel de l’Anime Expo centré sur la série a permis de confirmer que Idea Factory International allait sortir Neptunia Game Maker R:Evolution dans le courant de l’année 2024 chez nous.

Dans ce nouvel épisode, on y verra Nep tenter de sauver un studio de jeux vidéo en perdition, accompagnée par trois nouvelles déesses. Le titre est prévu sur PS4, PS5 et Nintendo Switch, avec une version physique d’ores et déjà confirmée.

Mais en plus de cette bonne nouvelle, le studio nous apprend que Neptunia: Sisters VS Sisters va prochainement débarquer sur Xbox. Sorti il y a quelques mois chez nous, cet épisode va être le tout premier de la série à sortir sur Xbox One et Xbox Series. Pour le moment, cette version est prévue pour 2024, et là encore une édition physique sera au programme. Plus que jamais, la licence s’ouvre à l’international et les fans devraient être ravis.