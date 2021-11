Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars

Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars est un jeu d'action aux composantes hack'n'slash et RPG qui réunit les héroïnes des univers de Senran Kagura et de Neptunia. L'histoire suit nos protagonistes à Gamninjustri où il y a des tensions entre deux grandes nations qui représentent chacune une école d'arts martiaux, jusqu'à ce qu'un élément perturbateur engendre une guerre entre les deux parties. Il faudra réaliser diverses missions où l'on pourra former des groupes de deux héroïnes sur la dizaine disponibles, chacune ayant ses propres techniques.