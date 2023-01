Neptunia: Sisters VS Sisters

Neptunia: Sisters VS Sisters est un Action-RPG développé par Compile Heart et édité par Idea Factory. La célèbre série japonaise vous fait incarner une nouvelle différents personnages féminins imaginés comme des avatars de célèbres consoles de jeux. Le but sera de guider les déesses de Gamindustri à travers différents lieux et donjons pour sauver le monde d'une terrible menace. Le gameplay vous permet de réaliser de multiples combos et des attaques en chaîne en temps réel. Au fil de l'aventure, vous pourrez notamment ramasser de l'équipement pour personnaliser les membre de votre équipe.