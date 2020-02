ibb & obb débarque sur Nintendo Switch le 5 mars

Sorti sur PC via Steam il y a maintenant presque 6 ans (que le temps passe !), ibb & obb viendra titiller la gravité sur Nintendo Switch dès le 5 mars. L’occasion de le découvrir, ou pour certains de le redécouvrir !

Pikuniku-like

Développé par Sparpweed et Codeglue, ce jeu coopératif est jouable à 2 joueurs. Truffé d’énigmes en tout genre, vous allez devoir vous entraider un maximum avec votre ami afin de réussir à triompher des différents pièges et ennemis. Petit détail qui a son importance : la gravité varie du haut vers le bas et vous allez devoir en jouer pour terminer les différents niveaux.

En tout, ce sont pas moins de 15 niveaux que vous allez devoir traverser dans ibb & obb. Jouable en local, comme en ligne, vous aurez également 8 mondes cachés à découvrir.

Actuellement affiché à un prix de 12,69€ sur le Nintendo eShop, il faudra attendre jusqu’au 5 mars pour l’avoir sur votre Switch ! Petit regret concernant l’absence du pack «Best Friends Forever», qui vous permet sur Steam d’obtenir deux copies du jeu à moindre coût, histoire de pouvoir jouer avec un ami plus facilement.

Pour rappel, ibb & obb est disponible sur PC et bientôt sur Nintendo Switch.