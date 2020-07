I Am Dead sortira sur PC et Switch en septembre

Officialisé au détour d’un Indie World en mars 2020, I Am Dead a fait un passage lors du Developer Showcase de ce début de semaine. Le titre indépendant, chapeauté par les créateurs de Hohokum et Wilmot’s Warehouse, a apporté quelques précisions sur sa sortie tout en lâchant de nouvelles images.

Direction l’île de Shelmerston

Sous la houlette de l’éditeur Annapurna Interactive et développé par le studio Hollow Ponds, I Am Dead vous enverra sur la petite île de Shelmerston où l’on y incarnera un conservateur du musée décédé qui revient sous une forme fantomatique pour y percer tous les secrets de l’endroit. Richard Hogg et Ricky Hagget prennent ainsi le micro pour nous partager une vidéo de gameplay commenté d’un peu moins de cinq minutes.

Le duo nous présente leur titre et ce qu’il faudra y faire. On nous évoque des énigmes à réaliser, des secrets à dénicher et le tout, avec une direction artistique colorée et atypique. Quelques précisions ont aussi été apportées quant à sa sortie : cela ne tardera plus trop puisque I Am Dead est maintenant prévu courant septembre sur PC et Nintendo Switch.