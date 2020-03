I Am Dead s’annonce dans un premier trailer

Pendant l’indie World organisé par Nintendo, et mettant en avant les diverses productions indépendantes à venir, I Am Dead s’est illustré par les créateurs de Hohokum et Wilmot’s Warehouse.

Vers l’infini et l’au-delà

Le titre, développé par Hollow Ponds avec Richard Hogg nous a montré une première vidéo. Dans cette dernière, qui ne dure d’ailleurs qu’une toute petite minute, nous apprenons que nous y incarnerons Morris Lupton, conservateur du musée décédé de la petite île de Shelmerston. Notre personnage, sous sa forme maintenant fantomatique, va devoir sauver cette petite île en compagnie de son chien Sparky, et y découvrir tous les secrets de cet archipel.

A travers ce jeu d’aventure parsemé d’énigmes en veux-tu en voilà, I Am Dead vous demandera de découvrir les divers souvenirs des habitants de l’île à l’aide des pouvoirs de Morris, pouvant voir à travers les personnes et objets. Le tout, dans un style graphique tout en cartoon, qui pourrait s’avérer charmeur, et avec une bonne idée de gameplay sur le papier.

Il ne manque plus qu’à voir tout ce que ces mécaniques orienté aventure, exploration de l’au-delà et énigmes auront dans le ventre à sa sortie. Concernant sa date, notez que I Am Dead sortira dans un premier temps sur Nintendo Switch en exclusivité temporaire très bientôt sans la moindre précision, tandis qu’une version PC arrivera dans un second temps en 2020, également sans précisions supplémentaires.