I Am Dead arrive le 9 août sur PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One

Disponible depuis le 8 octobre 2020 sur Nintendo Switch et PC, I Am Dead profite du dernier Annapurna Interactive Showcase pour annoncer sa venue prochaine auprès des consoles Sony et Microsoft.

L’île de Shelmerston rouvre ses portes

En guise de rappel, I Am Dead vous emmène sur la petite île de Shelmerston, où Morris Lupton, défunt propriétaire du musée local, se met en quête de prévenir la population de l’éruption volcanique menaçant cet havre de paix et sur le point de se déclencher.

Sous forme d’esprit et accompagné de son chien Sparky, Morris va devoir retrouver les fantômes d’anciens habitants de l’île en explorant celle-ci et en se faufilant dans les pensées des résidents actuels. L’expérience s’effectue donc sous la forme d’un puzzle game où l’accent est mis sur l’analyse minutieuse des personnages et des éléments inspectés.

L’histoire de Shelmerston ainsi que ses nombreux secrets vous attendent désormais à partir du 9 août sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One.