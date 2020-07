Hyper Scape trouve une date de sortie sur PC, PS4 et Xbox One

Récemment confirmé sur les consoles de nouvelle génération, Hyper Scape, le battle-royale futuriste, va quitter son statut de bêta, jusque-là effectif uniquement sur PC, pour lancer officiellement sa sortie avec l’annonce de la date de disponibilité en vidéo par Ubisoft. À cette occasion, le free-to-play va pouvoir s’ouvrir aux joueurs console et ainsi les amener au sein du monde numérique imaginé par Prisma Dimensions.

Préparez-vous pour la première saison

Et c’est dès le 11 août que les joueurs PC, PlayStation 4 et Xbox One pourront prendre part à la Saison 1 qui nous proposera une arme et un hack inédits, de nouveaux modes de jeu à durée limitée, et le fameux Battle Pass, fixé à 100 paliers, que tout bon battle-royale digne de ce nom se doit d’intégrer.

Aussi, à titre indicatif, Ubisoft va donc devoir mettre fin à la bêta ouverte afin de préparer la sortie officielle, et elle s’arrêtera donc le 3 août pour les joueurs PC.