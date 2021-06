Sony rachète Housemarque, le studio derrière l’exclusivité PS5 Returnal

Quelques rumeurs laissaient entendre que Sony aurait acquis un nouveau studio, mais il n’aura pas fallu attendre un State of Play pour le savoir puisque le constructeur japonais vient d’annoncer officiellement le rachat de Housemarque, un studio que les joueurs PS5 connaissent bien.

Housemarque rejoint la famille PlayStation

Comme le souligne l’article du PlayStation Blog, le partenariat entre Sony et Housermarque n’est pas d’hier et a d’abord débuté sur PS3 avec Super Stardust HD puis d’autres comme Dead Nation ou encore Alienation. Avec Returnal, un TPS roguelite futuriste sorti exclusivement sur PS5, les finlandais ont prouvé qu’ils étaient capables de fournir une belle pépite avec un peu plus de moyens. La preuve en est, le titre est une véritable réussite d’après les nombreux retours de la presse et des joueurs (malgré quelques bugs et problèmes de sauvegardes à sa sortie). Notre test ne tarit d’ailleurs pas d’éloges à son égard, il s’agit clairement d’une belle surprise que l’on n’avait pas vu venir.

Cette acquisition du studio colle pour l’instant avec ce que disait Jim Ryan en avril dernier, et on peut donc s’attendre à d’autres exclusivités de ce genre pour la PS5, en dehors des grosses productions attendus par Insomniac Games, Naughty Dog, Guerrilla ou encore Santa Monica Studio. Ce rachat permet aussi à Sony de répliquer en quelque sorte face à Microsoft qui a montré les crocs avec Bethesda lors de sa conférence E3 2021 très réussie.

Il est de ce fait certain que l’on ait droit à une nouvelle exclusivité de la part de Housemarque dans les années à venir, et pourquoi pas une suite à Returnal.