PS5 : mise à niveau payante pour les prochains jeux Sony

Sony a profité de son communiqué autour d’Horizon Forbidden West et sa version PS5 pour mettre les choses au clair en ce qui concerne la mise à niveau des prochains jeux édités par Sony Interactive Entertainment.

Tout devient clair (mais payant) sur PS5

Jim Ryan le confirme : à l’avenir, chaque jeu des PlayStation Studios qui sortira à la fois sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5 demandera une mise à niveau payante pour passer sur la version de la nouvelle console. Et le tarif sera toujours de 9,99€. Dans son texte, il cite deux exemples de titres concernés que sont Gran Turismo 7 et le prochain God of War.

En toute logique, Horizon 2 aurait dû être concerné par cette politique tout comme les Director’s Cut de Ghost of Tsushima et Death Stranding. Mais son report fait qu’il n’entre plus dans les jeux de lancement de la PS5 qui étaient les seuls prévus pour une mise à niveau gratuite. Cela ne s’applique évidemment pas aux jeux sortis jusqu’à présent tels que Miles Morales ou Sackboy dont l’upgrade restera bien gratuite.

On apprécie le fait que PlayStation explique enfin sa politique au lieu de faire planer le doute et l’incompréhension à chaque sortie. Mais forcément, quand on voit que le Smart Delivery est toujours gratuit du côté de Xbox, la pilule a un peu de mal à passer. Pour les jeux tiers, cela reste au bon vouloir des éditeurs qui doivent choisir entre faire comme Sony ou appliquer la même politique sur chaque console.

On suppose que l’annonce a été faite maintenant pour calmer la situation avant le PlayStation Showcase de jeudi soir qui annoncera peut-être de nouvelles versions Director’s Cut.