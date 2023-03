Hogwarts Legacy : Les versions PS4 et Xbox One sont encore une fois repoussées

Voilà qui devrait en décevoir beaucoup mais n’étonner personne. Hogwarts Legacy accumule les reports même en étant déjà disponible sur différents supports. Le titre est sorti le mois dernier sur PC, PS5 et Xbox Series, mais le studio et Warner Bros avaient été contraints de repousser la sortie des versions PS4 et Xbox One dans un temps, puis de celle de la version Switch. Ce retard prend encore plus d’ampleur aujourd’hui puisqu’un nouveau report pour les versions PS4 et Xbox One vient d’être annoncé.

Quid de la version Switch ?

We’re overwhelmed with gratitude for the response to Hogwarts Legacy from fans around the globe. The team is working hard to deliver the best possible experience on all platforms and we need more time to do this. Hogwarts Legacy will launch for PS4 and Xbox One May 5, 2023. pic.twitter.com/UjEIPXDZj2 — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) March 6, 2023

S’il y a sans doute une chose que Warner Bros veut éviter à tout prix, c’est que Hogwarts Legacy devienne le nouveau Cyberpunk 2077. Il n’est pas question de sortir des versions PS4 et Xbox One qui ne satisferaient pas le public, puisque ce serait se passer d’un sacré parc de consoles installées. Et pour ne pas se louper, l’éditeur annonce aujourd’hui que ces versions ne sortiront pas le 4 avril comme c’était initialement prévu, mais le 5 mai :

« Nous sommes submergés de gratitude pour l’accueil réservé à Hogwarts Legacy de la part des fans du monde entier. L’équipe travaille dur pour offrir la meilleure expérience possible sur toutes les plateformes et nous avons besoin de plus de temps pour le faire. Hogwarts Legacy sera donc disponible sur PS4 et Xbox One le 5 mai 2023. »

C’est finalement un tout petit retard d’un mois pour ces versions, mais puisqu’elles n’ont toujours pas été montrées, on commence sérieusement à s’inquiéter de leur état. Hogwarts Legacy n’est pas le jeu le plus bluffant de ces dernières années d’un point de vue technique, mais on sait à quel point la gestion d’un grand monde ouvert peut-être compliqué sur l’ancienne génération. Et c’est sans parler de la version Switch, visiblement toujours calée au 25 juillet, mais qui pourrait être impactée par effet domino par ce report.

