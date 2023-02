Hogwarts Legacy s’est déjà vendu à 12 millions d’exemplaires en 2 semaines

Le dernier bilan de Warner Bros Games a permis de confirmer d’une manière peu commune l’existence de Mortal Kombat 12, mais l’éditeur en a aussi profité pour rappeler à quel point Hogwarts Legacy se portait bien et devrait renflouer les caisses de l’entreprise durant toute l’année. On pensait devoir attendre encore un peu avant d’avoir des premiers chiffres de ventes mais Warner Bros n’a mis que quelques heures pour nous donner tort avec une estimation impressionnante, qui montre bien que Hogwarts Legacy devrait être l’un des jeux les plus vendus de cette année.

Et dire que le jeu n’est pas encore sorti partout

Il n’aura fallu qu’une grosse dizaine de jours pour que Hogwarts Legacy dépasse les 12 millions de ventes à travers le monde, octroyant ainsi 850 millions de dollars à sa maison-mère. C’est de loin le plus gros lancement d’un jeu Warner Bros Games, alors même que le titre est encore attendu sur les précédentes générations.

Un succès colossal qui rappelle celui d’Elden Ring l’année dernière et qui devrait en toute logique se poursuivre tout au long de cette année, et ce malgré les polémiques qui entourent le jeu.

Hogwarts Legacy est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il arrivera ensuite le 4 avril sur PlayStation 4 et Xbox One, puis le 25 juillet sur Nintendo Switch. Vous pouvez déjà consulter toutes nos astuces sur le jeu avec notre guide complet sur Hogwarts Legacy.