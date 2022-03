Hogwarts Legacy : Pas d’upgrade gratuite pour les versions next-gen ?

Depuis son State of Play diffusé la semaine dernière, Hogwarts Legacy ne cesse de faire parler de lui, étant donné qu’il a encore beaucoup de secrets à nous livrer. Alors que l’on se demande toujours si une connexion permanente sera de la partie ou non, la question de l’upgrade next-gen commence à se poser, surtout depuis que les précommandes du jeu ont démarré.

Des version PS5 et Xbox Series plus chères

C’est tout d’abord VGC qui s’est intéressé à la chose en remarquant que les version PS4 et Xbox One étaient affichées à un tarif moins élevé chez diverses enseignes. Effectivement, en allant faire un tour sur Amazon, on remarque que ces versions sont affichées à 69,99€, tandis que les version PS5 et Xbox Series affichent un prix de 79,99€. Simple erreur, ou placeholder ?

Possible, mais Warner Bros pourrait aussi appliquer une stratégie employée par d’autres, comme 2K, qui consiste à ne pas offrir d’upgrade gratuite vers la next-gen pour ses jeux. Et ce, sur les deux consoles, car malgré le Smart Delivery, les jaquettes anglophones du jeu séparent bien la version Xbox One et la version Xbox Series. C’est moins le cas chez nous, mais on remarque bien que la version Xbox Series mentionne uniquement cette console.

Tout cela reste à confirmer, et si cela est vérifier, il restera à voir si une upgrade payante avoisinant les 10€ est proposées ou non.

Hogwarts Legacy sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch à la fin de l’année 2022.