Hogwarts Legacy : Sortie sur Switch confirmée, pas de microtransactions mais connexion obligatoire ?

Hogwarts Legacy s’est présenté en long et en large durant le State of Play qui a eu lieu hier soir, avec beaucoup d’informations à digérer. Maintenant que la communication autour du jeu est repartie de plus belle, les équipes de Warner Bros et d’Avalanche Software sont un peu plus loquaces, et on découvre de nouvelles choses sur le jeu, à commencer par l’existence d’une version Switch.

Une version Switch confirmée

Tout aussi surprenant que ça en l’air étant donné la qualité visuelle de ce qui a été présenté hier, Hogwarts Legacy aura bien droit à une version Switch. Cela a été confirmé dans une nouvelle FAQ publiée sur le site officiel du jeu, qui liste cette plateforme parmi toutes les autres.

A l’heure actuelle, on ignore encore s’il s’agira d’une version native ou d’une version cloud pour le jeu, mais puisque cela n’est pas précisé, il semblerait que ce soit la première option qui est prévue. Il est plutôt rare de voir des mondes ouverts de calibre adaptés à la Switch, et si The Witcher 3 avait réussi le pari, il ne faut pas oublier que le jeu n’était pas aussi récent que ne l’est Hogwarts Legacy. On a donc hâte de voir le résultat de cette version Switch.

Connexion obligatoire ou non ?

Parmi les autres informations que l’on a pu dénicher après la fin du State of Play, on a désormais la confirmation que Hogwarts Legacy ne comportera aucune microtransaction. Cela ne veut pas dire que d’autres aventures n’arriveront pas après la sortie, mais il ne faudra pas s’inquiéter de voir des baguettes, des tenues ou autres dans un store dédié (et c’est tant mieux).

En revanche, une autre nouvelle risque de faire grincer des dents. Bien que cela ne soit pas encore tout à fait confirmé, la jaquette Xbox du jeu fait état de la mention « Requiert un accès internet ».

Rappelons que Hogwarts Legacy sera bien un jeu entièrement solo, sans multijoueur ou coop, ce qui rend cette connexion obligatoire assez curieuse. On attend plus d’informations pour en être sûr, il pourrait très bien s’agir d’un placeholder sur la jaquette, d’autant plus que cette mention n’apparait pas ailleurs, ni sur le site officiel.

Hogwarts Legacy sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et donc Switch à la fin de l’année 2022.