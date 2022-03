Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard est enfin réapparu sur les radars après un long silence. Le State of Play qui lui était consacré a permis de lever le voile sur de très nombreuses informations à propos du RPG dans le monde de Harry Potter, que ce soit au niveau du gameplay, du monde ouvert, ou encore de la vie en tant qu’élève à Poudlard. Mais on nous a aussi précisé que le jeu était désormais attendu à la fin de l’année 2022, sans plus de précisions pour le moment. Les précommandes ont donc redémarré de plus belle, et voici où précommander Hogwarts Legacy au meilleur prix.

Où trouver Hogwarts Legacy au meilleur prix ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Pour le moment, peu de revendeurs mettent en précommande le jeu, mais ce tableau s’actualisera au fil des jours avec de nouvelles offres. Les principales offres se trouvent donc chez Amazon et sur la Fnac. Rappelons que le jeu a aussi été confirmé sur Switch, et que les offres à propos de cette version ne devraient pas tarder à apparaitre.

Amazon

Fnac

Hogwarts Legacy sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch à la fin de l’année 2022.